Dato in chiaro scuro per l’incremento del ‘valore aggiunto’, la ricchezza complessiva prodotta nel territorio beneventano, tra 2023 e 2024.
Secondo il report Unioncamere Istituto ‘Tagliacarne’, la variazione è pari al 2,68 per cento, con valore aggiunto territoriale corrispondente a 5.237,5 milioni. Un dato superiore alla media nazionale, ma inferiore a quello medio campano, che registra un incremento del 3,27 per cento.
