Una sconfitta che lascia il segno sulla classifica del Benevento ma non sull’umore. Prestazione che racconta le potenzialità della Strega e gli ampi margini di crescita dello spogliatoio di Auteri, costretto a leccarsi le ferite dopo la terza sconfitta stagionale. Ma rinfrancato da un secondo tempo a testa altissima, che può segnare un nuovo inizio nel percorso di Maita e compagni. Riparte da lì anche Marco Tumminello, gettato nella mischia nella ripresa dopo l’infortunio di Salvemini: tanto spazio per l’ex Crotone tra le occasioni più importanti del secondo tempo giallorosso contro un Catania alle corde. “Sulla chance migliore l’ho presa male purtroppo ma dispiace di più per la prima azione in cui ho scambiato con Mignani e davanti a Dini non sono riuscito a scavare il pallone per segnare”, confessa l’attaccante del Benevento.

