Oggi scuole scuole di ogni ordine e grado in città e in diversi Comuni della provincia, così come parchi e cimitero, per verifiche ritenute necessarie sulle infrastruttura all’insegna della logica della massima precauzione. Non tranquillizzante, seppure non emersi di primo acchito danni rilevanti, la sequenza di scosse sismiche occorse negli ultimi giorni, in particolare quella del pomeriggio di venerdì con epicentro a Grottolella e intensità pari a magnitudo 3,6 scala Richter; quella di sabato mattina con magnitudo 3,1 e quella nella tarda serata di sabato di magnitudo 4,0, con le ultime due con epicentro a Montefredane.

