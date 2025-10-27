“Da quasi due anni stiamo combattendo una battaglia estenuante con il Comune di San Nicola

Manfredi per ottenere ciò che dovrebbe essere un diritto elementare: il cambio di residenza

nella casa dove mia sorella, giovane donna incinta che a novembre darà alla luce il suo primo figlio, vive realmente insieme a nostra madre. Nel corso dell’anno 2024, abbiamo presentato due richieste di cambio di residenza direttamente al Comune. Nessuna delle due è mai stata protocollata”.

Dopo la questione della sosta per disabili a Pagliara, a San Nicola Manfredi ancora una volta un cittadino investe le istituzioni di una vicenda legate a un’istanza presentata agli uffici di piazza Roma. E anche in questo caso, sullo sfondo, sembrano muoversi dinamiche politiche.

