Il Comune di San Giorgio la Molara ha deciso di procedere alla realizzazione dei lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico della strada comunale in Contrada Monteciraso grazie all’aiuto di privati.

Infatti, è stato pubblicato un avviso pubblico con il quale il Comune di San Giorgio la Molara intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili a sponsorizzare gli interventi.

Il Comune di San Giorgio la Molara, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assumerà il ruolo di sponsee. L’avviso non è vincolante per l’Amministrazione, ma da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

