Per l’ospedale di Benevento “San Pio” da registrare in positivo una buona progressione per quanto concerne gli investimenti in attrezzature medicali.

Su questo fronte, sono state avviate due nuove iniziative con altrettante delibere della dg Maria Morgante.

In particolare, impulsata indizione gara pubblica per la fornitura e posa in opera dei testaletto e pensili per il nuovo Pronto Soccorso per un importo base asta di 150mila euro. Altra gara è stata impulsata per l’acquisizione di quattro monitor multiparametrici da trasporto destinati alla rianimazione del presidio ospedaliero “Rummo” per un importo base gara pari a 120mila euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia