I Cavalieri e le Dame della Sezione Sannio-Irpinia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme hanno partecipato numerosissimi, a Roma, al pellegrinaggio giubilaremondiale a loro dedicato tenutosi nei giorni scorsi.

Il nutrito gruppo formato da quarantadue persone – tra appartenenti all’Ordine, familiari ed amici – ha attraversato mercoledì pomeriggio la Porta Santa presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, dove è posta anche la tomba di Papa Francesco, di fronte alla quale ci sono stati intensi momenti di raccoglimento e preghiera per affidare all’amato Pontefice il risanamento delle tante ferite delle persone e del mondo in questi tempi tanto difficili.

