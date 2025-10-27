“Il Comune di Montesarchio esprime il proprio encomio ufficiale a Livia Savignano, che si è laureata Campionessa europea di Kumite individuale nella sua categoria, in occasione dei recenti campionati continentali svoltisi in Lettonia”. È il plauso che giunge da Palazzo San Francesco all’indirizzo della karateka caudina. “Un risultato straordinario – proseguono – per un’atleta che, già più volte campionessa in diverse competizioni nazionali e internazionali, continua a portare in alto il nome di Montesarchio e a rappresentare un motivo di orgoglio per l’intera comunità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia