Annalisa Clemente, ingegnere gestionale e docente di Fisica, ma soprattutto “una cittadina del Sannio profondamente legata alla propria terra”. Vive a Montesarchio, dove è consigliere comunale.

___________

Ha deciso di fare il grande salto. Su quali motivazioni?

“La mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania con Fratelli d’Italia nasce da un sentimento di responsabilità e di appartenenza, dalla consapevolezza che non basta lamentarsi delle cose che non vanno, ma serve mettersi in gioco, con competenza e con passione, per provare a cambiarle”.

Oltre all’esperienza amministrativa al Comune di Montesarchio, cosa può presentare all’elettorato perché le accordi fiducia?

“Negli anni ho avuto la possibilità di lavorare in contesti professionali internazionali, come Accenture ed Ernst & Young, dove ho maturato un’esperienza solida nella gestione e nell’organizzazione dei processi. Ma, ad un certo punto ho deciso di riportare tutto questo bagaglio nella mia terra, dove ho scelto di vivere e impegnarmi, prima nel mondo dell’associazionismo e poi in politica. A Montesarchio ho avuto l’onore di servire la mia comunità come assessore, poi vicesindaco e oggi capogruppo di opposizione. Sono stati e continuano a essere anni di lavoro intenso, di ascolto, di dialogo con i cittadini”.