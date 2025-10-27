Il Benevento non riesce a cambiare passo. La formazione giallorossa deve chinare nuovamente il capo e incassare contro il Catania la terza sconfitta nelle sei gare disputate fin qui in trasferta. Un ko (1-0 il risultato finale) che ha fatto perdere il comando della classifica a Maita e compagni, sebbene l’esito del faccia a faccia del ‘Massimino’ non abbia rispettato il disegno di una gara equilibrata, decisa da un episodio che inevitabilmente ha lasciato un pesante senso di fastidio nello stomaco della Strega, condannata da un rigore che definire discutibile può sembrare riduttivo. A gettare ombre sulla sconfitta rimediata dalla Strega e, per certi versi, sporcare il successo che è valso il sorpasso del Catania è stato il calcio di rigore assegnato al minuto 43 ai padroni di casa.

