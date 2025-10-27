Il ko di Catania sicuramente non ridimensiona il Benevento, ma evidenzia comunque la netta differenza tra rendimento interno ed esterno della formazione giallorossa che al ‘Massimino’ ha rimediato la terza sconfitta in sei gare disputate in trasferta. Stavolta, però, a condannare la Strega è stata una decisione arbitrale assai discutibile, come il rigore concesso per farlo su Cicerelli, poi trasformato dallo stesso attaccante rossazzurro. Al termine della gara, Auteri ha provato a non concentrare la sua analisi su questo, ma non ne ha potuto fare a meno: «E’ stato un episodio anomalo – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa – che ha influito sulla partita e su cui ho avuto l’impressione che abbia deciso il quarto uomo. Ma c’era anche un rigore per noi evidente, nonostante il direttore di gara abbia deciso diversamente: la trattenuta di Di Gennaro è stata consistente, l’arbitro non può aver dato il vantaggio. Rivedendo le immagini mi sono arrabbiato. Non siamo stati fortunatissimi in alcuni episodi, mentre in altre situazioni ci è mancato l’attimo fuggente. E a questi livelli i dettagli fanno la differenza: la partita è stata equilibrata ed è stata indirizzata dalla decisione sul calcio di rigore».

