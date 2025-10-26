Fino a oggi l’unico a parlare apertamente di lavoro sulla nuova lista per puntare al bis è stato il sindaco Arturo Vernillo. L’opposizione in Consiglio comunale non scopre ancora le carte. Ed ecco allora che il primo segnale sul fronte dell’alternativa all’amministrazione uscente, in vista della tornata del 2026, è un ex sindaco.

Serafino De Bellis, che a San Nicola la fascia tricolore l’ha indossata dal ’95 al ’99, muove il primo passo allo scoperto, nel ruolo di componente di un comitato deputato a costruire una lista civica. E lo fa con un atteggiamento fortemente critico nei confronti di chi oggi tiene le redini in piazza Roma, in linea con una posizione già manifestata, in diverse occasioni, nel corso del mandato.

