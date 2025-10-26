Una serata all’insegna della musica, dell’ironia e dei ricordi ha animato il Cineteatro San Marco di Benevento, con un omaggio speciale agli Squallor, il gruppo che ha segnato la storia della musica italiana con il suo umorismo dissacrante e i testi provocatori.

Ad aprire l’evento è stata Monica Carbini, che ha presentato gli ospiti. Il primo intervento è stato di Gianluca Mazza, giovane neolaureato del Conservatorio ‘Nicola Sala’, che ha ringraziato l’Accademia delle Opere APS e il presidente Francesco Tuzio per aver dato vita e forma a questa iniziativa. Mazza ha raccontato come gli Squallor fossero una valvola di sfogo in un’epoca di perbenismo, capaci di ironizzare su tutto con intelligenza e libertà. Ha ricordato che dietro la comicità del gruppo c’erano autori di talento, innovatori della musica italiana, e ha sottolineato come semplicità e provocazione diretta siano strumenti sempre efficaci per comunicare verità e denuncia sociale.

