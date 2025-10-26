Centrodestra al contrattacco. Nel mirino, ancora una volta Clemente Mastella, che non era stato tenero qualche giorno fa con Fulvio Martusciello, a proposito della presenza nelle liste di mogli e figli, per poi additare Lega e Forza Italia locali quale freno al decollo della trattativa proposta dal candidato presidente Edmondo Cirielli.

“Mastella potrebbe essere un ottimo assessore alla famiglia, la sua”, dice ironico il segretario regionale degli Azzurri -. Che poi aggiunge: “Ma non lo sarà, perché Fico perderà”. Quindi, l’invito a riflettere indirizzato a chi oggi milita in Noi di centro: “Mi chiedo che senso abbia stare in un partito in cui a ogni elezione o c’è la moglie, o c’è il figlio, o c’è lui. Per fortuna la sua cronaca politica è finita e di lui non si parlerà nemmeno nei bar”, è la sentenza di Fulvio Martusciello, che considera ormai al crepuscolo la parabola di Mastella.

