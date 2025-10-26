Edificio abbandonato a rischio crollo, scatta chiusura al traffico di via Adua

Attraverso un’ordinanza sindacale urgente ieri è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Adua, a Benevento, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Diaz e l’incrocio con viale Principe di Napoli, con contestuale istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Diaz. Non ci sono collegamenti col sisma: il provvedimento è legato a problemi di mancata manutenzione di un immobile in stato di abbandono, adottato dopo ieri pomeriggio Vigili del fuoco e Municipale hanno rilevato il rischio di cedimenti.

