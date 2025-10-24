Stavano stazionando nei pressi di un autolavaggio automatizzato in zona Rotonda dei Pentri, a Benevento, quando si sono visti avvicinare e poi minacciare da un 32enne, che ha cercato di derubarli aprendo lo sportello della loro auto, trafugando uno zaino mentre li minacciava. E’ questa la ricostruzione degli inquirenti di un episodio avvenuto alle porte della città. Le vittime hanno cercato di sottrarsi alla rapina allontanandosi con l’auto, ma si sono visti il passo sbarrato dal 32enne che ha inveito contro di loro e lanciato anche delle pietre, fortunatamente senza causare un ferimento.

