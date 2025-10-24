San Marco dei Cavoti si sta già preparando per la prossima stagione invernale. Infatti la Giunta, guidata dal Sindaco Angelo Marino, ha dato l’ok al nuovo piano neve per la stagione 2025/2026.

Il territorio del Comune è prevalentemente collinare e per questo è interessato durante ogni stagione invernale da gelate e precipitazioni nevose, che eccezionalmente si presentano con particolare intensità.

Per questo l’ente, durante la stagione invernale, per ragioni di sicurezza e di regolarità del transito, è chiamato a intervenire in seguito ad eventuali nevicate o gelate, garantendo l’immediato servizio di sgombero della neve sulle strade comunali ed altri spazi pubblici, nonché lo spargimento del sale mediante idonei mezzi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia