Tiglio, cedro, bagolaro, leccio, platano. I cittadini di San Giorgio del Sannio potranno scegliere tra queste cinque specie per riempire il vuoto, materiale e simbolico, lasciato dai cedri albanesi del viale Spinelli, di fronte il vecchio Comune, abbattuti dopo un visibile deperimento negli ultimi anni.

Dopo il taglio del secondo cedro – il 24 settembre scorso – l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di piantumare nuovi alberi al posto dei due ‘guardiani’, e lasciare la scelta alla comunità, presumibilmente da una rosa di piante più adatte al territorio e alla posizione (entrambi i cedri sorgevano su un marciapiede col tempo sollevato dalle radici).

