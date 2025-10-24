Verso le Regionali – Casa Riformista, Lorena Pacelli candidata

Ad un mese esatto dalle elezioni regionali, vanno via via delineandosi tutti i candidati dei vari schieramenti in corsa. Casa Riformista dopo aver ufficializzato la candidatura di Bepi Izzo, ieri ha definito anche il candidato donna: si tratta di Lorena Pacelli, di San Salvatore Telesino, esperta di patrimoni locali, sostenibilità e innovazione culturale. Impegnata politicamente con Matteo Renzi, e’ laureata in restauro e conservazione dei beni culturali.

