Ancora una volta, bisognerà trovare una nuova guida per il Pronto soccorso.

L’Unità complessa di Emergenza/Urgenza del ‘San Pio’ di Benevento resta una patata bollente. La prova è la velocità con la quale si avvicendano i primari.

In questi giorni, di fatti, si materializza una nuova staffetta, con la conclusione della selezione per titoli e colloquio volta al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa di Medicina interna. Ad aggiudicarsi il posto la dottoressa Maria Gabriella Coppola, che fino a oggi è stata la primaria del Pronto soccorso. Un ruolo rivestito da novembre del 2023.

