I lavori troppo “lunghi” della Fondovalle Isclero nella sua bretella santagatese. Troppo lunghi per 2000 metri di strada che da anni, non pochi, attendono di essere completati. Intanto, tra continui annunci e proclami, l’incompiuta resta tale con tutte le negative ricadute in fatto di mobilità interna, pure considerandosi, come da recente nostra riflessione, l’ulteriore intasamento che intanto si sta registrando sulla Statale Appia causa lo stop della Ferrovia Valle Caudina.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia