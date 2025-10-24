E’ stata disposta da parte dell’ufficio giudiziario inquirente di Benevento la perizia psichiatrica per il 58enne Salvatore Ocone.
Uno sviluppo atteso, visto che fin dalla conferenza successiva all’arresto dell’autore della strage di Paupisi – l’assassinio della moglie 49enne Elisa Polcino, del figlio 15enne Cosimo, e il grave ferimento della figlia – era venuto a galla un passato dell’uomo segnato da “psicosi cronica, un disturbo rispetto al quale c’è una diagnosi”.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia