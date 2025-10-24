Alle Regionali manca giusto un mese, ma Civico22 si proietta già alle Comunali, bypassando le Provinciali sia per la fase riguardante l rinnovo del consiglio che l’elezione del nuovo presidente prevista per luglio qualora il sistema elettorale non dovesse essere modificato.

Civico22, invece, si pone come obiettivo prioritario il governo di palazzo Mosti, chiedendo ai candidati alle Regionali del Partito Democratico di Benevento, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, attualmente segretario e presidente provinciali del Pd, che vengano coinvolti gli elettori, con modalità da stabilire, nella scelta del candidato sindaco del centro-sinistra alle amministrative del 2027. Consultare gli elettori equivale alla richiesta delle primarie, che costituiscono un importante esercizio democratico, utile a riavvicinare i cittadini alla politica e a ridurre l’area del non voto, dice Civico22.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia