A Circello il premio Poesia del Mezzogiorno: menzioni speciali a Nichi Vendola e Ali Fatmi

Con la cerimonia di premiazione prevista per domani 25 ottobre (ore 18) presso il Comune di Circello si conclude ufficialmente la seconda edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno.

L’edizione 2025 ha registrato un’elevata partecipazione, con 185 opere edite giunte da tutta Italia, firmate da poeti e poetesse di rilievo nazionale e internazionale.

Un segnale chiaro che il Premio, già al suo secondo anno, si afferma come una delle iniziative poetiche più autorevoli e vitali nel panorama culturale italiano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia