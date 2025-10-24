Non decisivo, ma comunque indicativo, per il presente e anche per l’immediato futuro. Il Benevento non vuole sbagliare l’esame Catania, non solo per tenersi stretto il primato appena riconquistato, ma anche per ribadire la legittimità delle proprie ambizioni di fronte a una delle principali contendenti alla promozione diretta. E’ con questo pensiero nella testa che la Strega scenderà in campo in un ‘Massimino’ infuocato, pronto a spingere la formazione rossazzurra verso un’altra vittoria pesantissima. Stavolta, però, gli etnei dovranno fare i conti con un Benevento che arriva all’appuntamento con il serbatoio della fiducia bello carico e con diverse carte da poter utilizzare per avere ragione di un avversario competitivo e ben organizzato.

