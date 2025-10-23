Il Comitato “SOS Sanità – Valle Vitulanese” ha depositato presso il Comune di Vitulano una raccolta firme con oltre 500 sottoscrizioni, con la quale i cittadini esprimono ferma contrarietà alla realizzazione della nuova stazione radio base proposta dalla società Inwit S.p.A., da ubicarsi in località Campo Sportivo Comunale – Foglio 17, Particella 621. Il progetto, recentemente oggetto di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, prevede l’installazione di un palo per telecomunicazioni alto 36 metri, con un pennone aggiuntivo di 4 metri, sul quale saranno posizionate antenne e apparati delle società Telecom e Inwit.

