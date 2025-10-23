Tre novità a sorpresa che colorano d’entusiasmo una delle settimane più calde della stagione, quella che porta a Catania-Benevento. Rinnovi importanti in casa Strega: Manconi, Carfora e Prisco prolungano il proprio contratto con il club di via Santa Colomba. Il primo fino al 2027, i due canterani di altri dodici mesi, con scadenza a giugno 2028. Una scelta che racconta tutta la fiducia posta dalla società nei confronti di alcuni dei suoi protagonisti di questa stagione, costruita con ambizioni importanti.
