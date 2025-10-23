San Giorgio del Sannio – L’ufficio postale riapre dopo i lavori

Riaperto al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di San Giorgio del Sannio, in viale Aldo Moro, 123.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

