Da Baselice alla Regione, cosa l’ha spinto a fare questa scelta?

“Il mio percorso nasce a Baselice, dove sono tornato dopo gli studi e il lavoro fuori. Nel bagaglio di esperienze e competenze acquisite dopo cinque anni come Sindaco del mio paese, porto sicuramente il coraggio di rappresentare un momento di discontinuità e rinnovamento, e la determinazione di dire basta ad una politica in cui pochi decidono per molti. Ho vissuto sulla pelle la distanza tra i bisogni delle aree interne e le scelte della Regione. Sono nato qui, me ne sono andato e sono tornato: non voglio più aspettare che altri decidano il nostro destino. Mi candido al Consiglio regionale con Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno di Roberto Fico, perché la politica torni vicina ai cittadini, credibile e giusta”.

Qualcuno afferma che questo ‘campo largo’ in Campania mostra forse più contraddizioni che altrove.

“Certamente una coalizione in cui si poteva fare meglio, anzi si doveva fare di più. Rifuggo però la trappola delle letture facili e incoerenti, che ci porterebbero solo a peggiori soluzioni. Per me l’alternativa vera non nasce da chi si chiama fuori e che rispetto, ma da chi resta dentro lotta e ha il coraggio di provare a cambiare le regole del gioco. Con realismo ma anche con visione e la forza di chi non accetta l’idea che il futuro sia già scritto”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia