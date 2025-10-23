La prospettiva è di quelle invitanti. L’atmosfera sarà unica nel suo genere, di quelle che lasciano senza fiato, se si pensa che si giocherà davanti a quasi ventimila spettatori. Il Benevento vuole essere all’altezza di questo faccia a faccia con il Catania e per farlo deve innanzitutto evitare i possibili capogiri provocati dall’alta pressione che c’è in vetta. Dopo averla conquistata di nuovo, ora la truppa giallorossa non intende mollarla; anzi, vuole ribadire la legittimità del suo primato in un confronto con un’altra pretendente alla promozione diretta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia