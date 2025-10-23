I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, a seguito di un’attenta attività investigativa supportata dalla visione dei filmati di videosorveglianza e dalla raccolta di testimonianze, hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti, originari delle province di Benevento e Caserta, ritenuti responsabili di un furto aggravato presso un cantiere della Telese Scarl – Alta Velocità, sito nel comune di Solopaca.

