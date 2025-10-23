I consiglieri di opposizione Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, del gruppo Nuova Cusano, hanno presentato al sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, una nuova segnalazione per denunciare il grave stato di dissesto del piazzale in breccia che si trova di fronte al campo polivalente coperto di contrada Triterno. Il documento, protocollato il 21 ottobre, porta la firma di tutti i rappresentanti della minoranza e descrive in modo dettagliato una situazione di degrado ormai divenuta insostenibile per gli utenti della struttura sportiva.

