Comincia la girandola delle udienze. Nella giornata odierna via al Riesame per discutere, su ricorso dei legali, della posizione dei quattro giovani accusati di aver aggredito, a suon di pugni, calci e bastonate, il 17enne Gaetano. La vicenda, come tristemente noto, è quella relativa al violento pestaggio che si era consumato all’esterno di un’attività di intrattenimento di Montesarchio nella nottata tra Sabato 4 e Domenica 5 del corrente mese. D.D.A., 19 anni; O.M.,19 anni; N.P., 19 anni; A.I., 20 anni le persone che, quasi nelle immediatezze dei fatti, erano state tratte in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel contesto di una indagine coordinata dal Pubblico Ministero Marilia Capitanio.

