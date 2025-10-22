Dinanzi al Giudice per le indagini preliminari ieri mattina si è svolto l’interrogatorio di Salvatore Ocone che anche stavolta è rimasto in silenzio. Ad assistere il 58enne l’avvocato del Foro di Campobasso, Giovanni Santoro.

Dopo l’interrogatorio in carcere, il legale ha parlato di un uomo apparso ancora una volta “assente, avulso dalla realtà”. Una situazione psicologica tale da suggerire nella considerazione del legale “nel rispetto di tutte le parti coinvolte e della gravità dei fatti” l’opportunità istanza per perizia psichiatrica, avendo il professionista già attenzionato un consulente per un’analisi al riguardo.

