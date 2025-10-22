I Comuni di Benevento e San Bartolomeo sono stati destinatari di un importante riconoscimento nel corso degli Stati generali delle città intelligenti, giunti alla loro sesta edizione. Trattasi di un grande evento annuale che riunisce a Padova la community di City Vision: oltre 1000 partecipanti tra amministratori e dirigenti della Pubblica Amministrazione, imprese, ricercatori e innovatori da ogni regione italiana si incontrano per condividere esperienze, progettare soluzioni e ridefinire il futuro delle città.

Quest’anno, è stato dato ancora più risalto alla condivisione di “buone pratiche”, tra storie di successo, modelli di governance innovativi e progetti che stanno trasformando le città in ambienti più vivibili. Un’occasione per imparare, condividere, lasciarsi ispirare e tracciare nuove strade verso un futuro urbano più intelligente.

