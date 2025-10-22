Regionali, lista Fico presidente: Gianna Piscitelli candidata

Definito anche il tandem di candidati per la lista Fico Presidente. Al professore universitario Francesco Fiorillo si è aggiunta Gianna Piscitelli, giovane ristoratrice di Durazzano, sommelier con tanti anni di esperienza alle spalle, con la giusta passione e con quello spirito che l’ha spinta a tornare nel Sannio per creare un qualcosa che potesse essere ben visibile creando così delle basi per ripartire ed esaltare le qualità di questa terra.
