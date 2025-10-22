Melizzano – Costone di Monte Sant’Angelo, 1,6 milioni per la messa in sicurezza

Con una delibera della Regione Campania, il Comune di Melizzano ha ottenuto un finanziamento di 1.673.874 euro destinato ai lavori di risanamento idrogeologico del costone di Monte Sant’Angelo, intervento che garantirà la protezione del centro abitato e della Strada Provinciale 21.

L’opera, attesa da anni, ha un valore non solo tecnico ma anche fortemente identitario: il consolidamento del versante consentirà infatti di restituire ai cittadini il Santuario della Madonna della Libera, luogo di culto e di profonda devozione popolare, chiuso da tempo a causa del rischio di frane e cedimenti.

