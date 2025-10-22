Da rifiuto a risorsa. E’ stato presentato ieri il nuovo impianto per la lavorazione della frazione differenziata multimateriale, uno stabilimento all’avanguardia gestito da Asia Benevento e che entrerà in funzione da gennaio 2026.

Impianto finanziato con risorse Pnrr per 3,2 milioni. Il sito lavorerà carta, cartone, alluminio e altri metalli, in imballaggi misti, plastica. Tipologia unica in Regione Campania, finalizzata ad implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata.

