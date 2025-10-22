In palio ci sono tre punti, la momentanea leadership del girone e niente più. Nessuna ipoteca, nessuna possibilità di spalancarsi uno scorcio di paradiso, né di poter volare oltre con la fantasia in caso di vittoria dell’una o dell’altra contendente. Nonostante tutto, però, due piazze come Benevento e Catania attendono con impazienza l’appuntamento di gala in agenda per domenica alle 14.30, quando la truppa di Auteri e la squadra di Toscano scenderanno in campo al ‘Massimino’, l’una con l’obiettivo di ribadire la legittimità del proprio primato, l’altra invece per battere l’altra capolista e conquistare così il gradino più alto del podio.

