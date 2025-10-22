Se la lettera di durissime accuse alla dirigenza provinciale Pd diramata poco più di un mese fa da Mino Mortaruolo era rimasta priva di risposta, non così le recenti dichiarazioni rese a questo giornale nell’ambito dell’intervista pubblicata domenica. Stavolta, a replicare al consigliere regionale è il leader del partito nel Sannio. Umberto Del Basso De Caro ha affidato alla chat del partito la sua “semplice verità dei fatti”.

“Ho letto l’intervista rilasciata da Mortaruolo a ‘Il Sannio Quotidiano’, credo si rendano necessarie alcune precisazioni per ristabilire la verità dei fatti ed evitare che l’oramai ex consigliere regionale sia iscritto nell’elenco dei ‘martiri’.

Mortaruolo riferisce di una sua ‘immotivata’ esclusione dalla lista del PD. In realtà, non ha mai riproposto la sua candidatura, probabilmente nella consapevolezza del giudizio che dirigenti ed amministratori avrebbero dato della sua più che decennale presenza in Consiglio Regionale paragonabile, sul piano contenutistico, all’unico numero algebrico senza segno: lo zero. I numeri, spesso impietosi, si incaricano di fotografare l’appeal di Mortaruolo presso l’elettorato dei democratici del Sannio: 15 mila preferenze nel 2015, poco più di 6mila nel 2020, ed ho buoni motivi di ritenere molto meno nella imminente tornata elettorale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia