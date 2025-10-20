Fondi della Regione a Unisannio: il tutto per poco meno di se milioni (5,9 mln) attinti dal programma Fesr 2021-2027 – “Obiettivo finanziamento di interventi infrastrutturali universitari” per due interventi che ha visto attività con anticipo fondi propri per l’edificio sede del Demm via delle Puglie, per 2,481 milioni per renderlo ad alta efficienza energetica, ed un altro ancora in divenire e di estremo interesse anche sul piano storico culturale oltre che naturalmente funzionale, per la riqualificazione del Palazzo De Simone per 3,418 milioni.
