Forza Italia del Sannio avrà il suo rappresentante alla Regione.

Francesco Rubano è certo di poter trascinare il partito al successo, eleggendo il consigliere regionale. Il deputato azzurro lo ha affermato ieri pomeriggio, nel corso della manifestazione elettorale tenutasi a Durazzano. Il Sannio è una terra che ha memoria e non si lascia sedurre dagli slogan. “Qui la politica non si misura a colpi di propaganda, ma sulla coerenza di chi, giorno dopo giorno, resta vicino alla propria gente. È questo il valore più grande che oggi Forza Italia porta in questa campagna elettorale: la credibilità”.

Nella sua lista, Fi ha inserito persone serie, capaci, radicate. Donne e uomini che conoscono i problemi reali del territorio e che non chiedono un posto, ma vogliono dare un contributo. È una lista che nasce dal basso, non da accordi di vertice. E questo fa la differenza, ha aggiunto Rubano. In questa provincia Forza Italia è un partito forte, strutturato, presente. “Non ci presentiamo solo quando si vota, ma restiamo accanto ai cittadini sempre, anche nei momenti difficili, anche quando non conviene. È questo il senso della nostra idea di politica: esserci, ascoltare, risolvere”.

