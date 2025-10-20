Si confermano alti gli esborsi economici per l’ospedale “San Pio” di Benevento concernenti il ricorso a orario straordinario di lavoro per medici specialisti. Il tutto vista l’inadeguatezza quantitativa delle piante organiche in servizio. Nuovo salasso per l’area anestesia e rianimazione con liquidazione delle prestazioni svolte in autoconvenzione per 330mila e 267 euro, stanziamento che copre spesa relativa al primo trimestre dell’anno in corsa.
