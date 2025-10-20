Vannucchi 5,5: Ci mette tanto del suo nel rendere la gara col Potenza la più complicata della sua parentesi in giallorosso: male sul tocco di Petrungaro prima del gol annullato, una follia l’uscita su D’Auria senza criterio. Tra i pali però è insuperabile
Scognamillo 6,5: D’Auria non scava mai solchi in cui poter affondare il colpo e anche nel cuore dell’area, tra i palloni sporchi da allontanare, resta impeccabile. Un leader per tutta la linea anche nei momenti di difficoltà: testa altissima in ogni duello
