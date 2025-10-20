Nella giornata in cui tutte (o quasi) le dirette concorrenti inciampano, il Benevento ha fatto la cosa più scontata: battere il Potenza (2-0 il risultato finale) e riprendersi il primo posto in classifica, agganciando la Salernitana, sconfitta sul campo del Catania che domenica prossima ospiterà proprio i giallorossi di Auteri. Appuntamento a cui la Strega arriverà sfruttando il trampolino di lancio dell’ennesimo successo casalingo, magari meno convincente del precedente, ma comunque dal peso specifico importante perché agita l’alta classifica.
