Ancora un pomeriggio senza brividi né gol per una difesa che continua a collezionare passi in avanti. Quarto clean sheet consecutivo in casa per il Benevento che anche contro il Potenza ha scelto di alzare il suo muro: zero sconti per gli attaccanti di De Giorgio, spazzati via da Saio e compagni. “Sapevamo che loro erano una grande squadra, con giocatori di qualità lì davanti: fatta una grande partita, ci portiamo a casa una bella vittoria”. L’analisi del difensore giallorosso, ormai sempre più una certezza per Auteri nel pacchetto arretrato, passa dai punti di forza della Strega.

