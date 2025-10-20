Stavolta il Benevento non si lascia sfuggire l’occasione. Batte il Potenza, aggancia la Salernitana in vetta alla classifica e può presentarsi con rinnovata fiducia domenica prossima allo scontro al vertice con il Catania. Difficile chiedere di più ai giallorossi che hanno vinto con merito, sebbene le difficoltà, come prevedibile, non siano mancate: «Il Potenza è una squadra che lascia sempre tre giocatori davanti, anche quando difende – è il commento di Gaetano Auteri al termine del match -. In avvio, abbiamo commesso qualche errore banale, pur senza correre particolari pericoli. Superato il quarto d’ora di gioco, siamo iniziati a venir fuori meglio della partita e nel secondo tempo siamo ancora cresciuti: credo che questa vittoria alla fine l’abbiamo meritata».

