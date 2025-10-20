L’importanza di completare il tratto santagatese della Fondovalle Isclero. Domenica, una delle tante ma da sempre una sorta di incubo e domenica scorsa, in occasione dell’incidente avvenuto in territorio di Arpaia, migliaia di auto bloccate per ore tra Arienzo e Montesarchio. Tutto questo ricorda quanto sia fondamentale andare a creare un’alternativa viaria valida e sostenibile a quella che, a dispetto della storica denominazione di Regina viarum, oggi ha perso molto del suo antico rango.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia