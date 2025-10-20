Un pomeriggio di memoria, riflessione e impegno civile. Così si è trasformato il Palazzo del Genio di Cerreto Sannita sabato 18 ottobre, quando l’Anpi Valle Telesina, insieme a Emergency, Amnesty International e al Collettivo Hurriya, ha dato vita all’incontro “Il loro grido è la nostra voce: sotto le macerie, la resistenza!”, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. L’evento ha visto la partecipazione dei ragazzi delle scuole di Cerreto e Telese Terme, segno che la memoria e la coscienza critica si costruiscono anche tra i banchi, attraverso la conoscenza e l’ascolto.

