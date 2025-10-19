Sant’Agata de’ Goti – Giovane investito lungo viale Vittorio Emanuele III, ora confronto sulla sicurezza

Versa in condizioni decisamente più tranquillizzanti il 15enne di Dugenta che, nella giornata di giovedì, è stato investito lungo il viale Vittorio Emanuele III di Sant’Agata de’ Goti nelle immediate adiacenze del Comprensivo Oriani.

Come da informazioni che giungono dal Rummo di Benevento, nel dettaglio, è del tutto scongiurato il rischio vita per l’adolescente che, tuttavia, ha riportato un trauma cranico, la frattura del femore e una sorta di contusione a carico dell’apparato polmonare. Una situazione che, in ogni caso, per quanto impegnativa, rientrerà con le tempistiche necessarie. Intanto, archiviata la paura, torna a porsi il dibattito relativo alla questione sicurezza in quella che è la zona nevralgica del centro cittadino.

